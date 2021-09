'Blue Moon', ópera prima de la rumana Alina Grigore, gana la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Grigore aseguró que su opera prima ‘Blue moon’ se inspira en la “realidad de muchas chicas” en su país, Rumanía. El filme refleja la evolución psicológica de una joven que lucha por escapar de la violencia de su familia y lograr ir a la universidad.

La cineasta explicó que esta película ha sido “un trabajo de equipo” y surge de “un proceso colaborativo” de creación. “Como un tango”, ha señalado, en alusión a la sincronización del equipo.

Además, ha manifestado que le gustaría que no fuera así, pero para contar esta historia se “ha inspirado” en su comunidad, porque la historia que muestra ‘Blue moon’ es la “realidad de muchas chicas” en su país natal, Rumanía.

Por su parte, los intérpretes han manifestado que estuvieron bastante tiempo trabajando en sus personajes, como dos años, y en los escenarios, en el entorno de rodaje, según ha indicado Chitu.

Resto del palmarés

El Premio Especial del Jurado ha sido para Lucile Hadzihalilovic por ‘Erwing’. La cineasta ha agradecido al Jurado “haber recompensado una película silenciosa, oscura, larga y además, sin guion”.

La Concha de Plata Mejor dirección se la ha llevado Tea Linderburgh por ‘Du som er i himlen/ As in Heaven’. La directora ha reconocido que “nunca había ganado nada” en su vida y este galardón es para ella “una locura, una maravilla”.

La Concha de plata a la mejor interpretación protagonista, por primera vez sin distinción de género, ha sido ‘ex aequo’ para Flora Ofelia Hofman Lindhal por ‘Du som er i himlen/ As in heaven’ y AS Jessica Chastain por ‘Los ojos de Tammy Faye/ The eyes of Tammy Faye’. Ambas han entrado en el escenario de la mano para recoger este reconocimiento. Hofman ha confesado que “es como si estuviera soñando” y ha dado las gracias a su familia y a la directora de ‘As in heaven’ Tea Lindeburg, por “creer” en ella.

Por su parte, Chastain ha confiado en que “el amor de Tammy Faye nos recuerde que tenemos que ir más allá de las apariencias, de las máscaras, y reconocer a la mujer que está detrás” y ha dado las gracias en euskara por el premio.

El Premio del Jurado al Mejor Guión ha sido para Terence Davis por ‘Benediction’, mientras que la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto ha sido para el elenco de ‘Quien lo impide’ de Jonás Trueba.