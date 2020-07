Este diputado del BNG se lleva una reprimenda por poner esta camiseta en su escaño

✊ «As cubas non se paran, Alcoa non se pecha» pic.twitter.com/Kmb3lafzkw

En cuanto ha finalizado su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha dirigido a él con gesto serio para reprenderle por haber puesto la camiseta en su escaño.

“Señor Rego, no he querido interrumpirle mientras usted estaba en el uso de la palabra por las características propias de la sesión de control pero le recuerdo que no está permitido tender ropa ni pancartas en los escaños”, ha señalado.