Boadella le revela a Susanna Griso el sorprendente motivo por el que Rivera llegó a presidir Cs: "Desesperación"

El dramaturgo catalán Albert Boadella, autoproclamado presidente de Tabarnia, le ha reconocido a la periodista Susanna Griso -en el programa Espejo Público, de Antena 3- que el nombramiento de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos fue “fruto de la desesperación en el Congreso fundacional del partido”.

Corría el 2005, y 15 intelectuales -entre quienes se encontraba el propio Boadella, además de otros como Félix de Azúa, Francesc de Carreras o Arcadi Espada - firmaron un manifiesto para intentar dar un giro al futuro de la Cataluña gobernada entonces por Pasqual Maragall.

Según ha reconocido Boadella, elegir al líder de la formación no fue fácil, ya que no hubo manera de encontrar un acuerdo: “Al final se hizo por orden alfabético, se cogió la lista y el primero era Albert Rivera, porque se hizo por el nombre y no por el apellido. Fue el azar de llamarse Albert el que le llevó a la presidencia”, ha concretado Boadella, quien por aquel entonces tenía 26 años.

Boadella, quien ha definido a Rivera como “un solitario, un nadador”, ha pedido no dar por acabado al líder de Ciudadanos, pese a que los últimos sondeos electorales le vaticinan un batacazo que situaría a la formación naranja a la altura de Vox: “Rivera es una Ave Fénix, renace de sus propias cenizas”, ha afirmado el dramaturgo sobre el líder de Ciudadanos.

Errejón, fruto del “derecho a decidir”

Boadella también se ha referido al exdirigente de Podemos, Íñigo Errejón, actualmente al frente a Más País. Para el dramaturgo, Errejón es más de lo mismo que Iglesias: “Estamos en distintas caras de lo mismo”, ha opinado Boadella, quien ve a Errejón como fruto del “derecho a decidir que defiende Iglesias”. . Iglesias está por el derecho a decidir, y eso hace que la gente decida por su cuenta y hace que le salgan este tipo de dirigentes como Errejón”.

En referencia a Cataluña, Boadella ha afirmado que “se sigue adoctrinando en Cataluña y nadie hace nada para evitarlo”, por lo que “habrá que suspender la autonomía... no sé si con el 155″: “Nunca se había pensado que Cataluña fuera tan desleal con el Estado”, ha analizado.

Así mismo, Boadella se ha referido también a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco: Podían esparcir las ceniza de Franco por toda España”, ha propuesto.