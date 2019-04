Bob Dylan para un concierto para reñir al público por hacerle fotos

“Tomad fotos o no tomad fotos, podemos tocar o podemos posar”, dijo enfadado el cantante de Minesota (EEUU), quien no acostumbra a dirigirse al público durante sus actuaciones. Se dedica exclusivamente a la música.

Bob Dylan no quiere fotos cuando está sobre el escenario. Lleva años dejándolo claro y lo volvió a hacer este miércoles por la noche durante su actuación en Viena (Austria). El premio Nobel de Literatura paró en seco su concierto —estaba interpretando la archiconocida Blowin’ in the Wind — para leer la cartilla al público.

Tras una pausa para recomponerse, Dylan y su banda interpretaron It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry. Al final del concierto, el de Minesota dejó las tablas y dio paso a los músicos que tocaron una versión instrumental de Just Like Tom Thumb’s Blues.