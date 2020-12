Bob Dylan vende los derechos de todo su catálogo a Universal

Bob Dylan, leyenda de la música rock y premio Nobel de Literatura, ha vendido los derechos de todo su catálogo musical, que engloba más de 60 años, a Universal Music Publishing Group (UMPG). Lo ha anunciado este lunes la propia empresa.

“Representar la obra de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede subestimarse, es tanto un privilegio como una responsabilidad”, indicó Jody Gerson, presidenta de UMPG, sin dar detalles sobre el acuerdo que incluye más de 600 canciones del músico. Los medios estadounidenses señalan que podría estar valorado en cientos de millones de dólares.

Dylan, de 79 años, es autor de composiciones clásicas de la historia de la música contemporánea como Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin y Like A Rolling Stone, entre otros.

Según Universal, las canciones de Bob Dylan han sido grabadas más de 6.000 veces por artistas en docenas de países, culturas y géneros musicales. En 2016, fue galardonado con el premio Nobel de Literatura por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de las canciones de EE.UU”.

Dylan comenzó en la escena folk de Greenwich Village, en Nueva York, en la década de 1960 y desde entonces se ha convertido en un icono cultural global, mientras no ha parado de sacar discos y ofrecer conciertos. En junio, publicó su último disco de estudio Rough and Rowdy Days, que incluyeMust Murder Foul, una canción de 17 minutos sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.