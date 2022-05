Bob Pop arrasa con su brutal reacción a las palabras de Gallardo: 6.500 me gusta en tres horas

“Yo no quiero que me trates como a una persona normal sino como a una persona normal con discapacidad que te puede pasar por encima con una silla de ruedas eléctrica que pesa 100 kilos. Tío mierda”, ha escrito Bob Pop en Twitter en un mensaje que en las tres primeras horas ya había superado los 6.500 ‘me gusta’.

Yo no quiero que me trates como a una persona normal sino como a una persona normal con discapacidad que te puede pasar por encima con una silla de ruedas eléctrica que pesa 100 kilos. Tío mierda.

Noelia Frutos preguntó en la sesión de control al Gobierno cómo considera el vicepresidente que hay que tratar a las mujeres con discapacidad, a lo que éste respondió: “Igual de bien que a los hombres con discapacidad. Y añadió: “No le voy a tratar con condescendencia, lo voy a hacer como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en las Cortes, García-Gallardo ha insistido en rechazar la polémica por sus declaraciones desde el convencimiento de que no se han interpretado bien sus palabras. “Yo no dije eso -tratarla como a una persona normal-. Yo le dije, previa petición suya de que no la tratara con paternalismo, que la iba a contestar como a cualquier persona, sin condescendencia”, ha dicho.