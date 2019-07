Bob Pop se marca un Martínez Almeida en la calle Mayor de Madrid "¡Hay que ver qué desastre!"

El colabor de Andreu Buenafuente, Bob Pop, ha querido echar un cable al popular Martínez Almeida en sus primeros pasitos como alcalde de Madrid. Para ello, este domingo se ha acercado a una calle de la ciudad para hacer un videoblog hablando de los atascos como hacía Almeida para criticar la gestión de Manuela Carmena.

“Pues aquí estoy, en el atasco de la calle Mayor. El alcalde Martínez Almeida no ha podido venir a su diario vídeo atasco de la calle Mayor. Con lo cual yo, que soy super buen ciudadano, he venido aquí a coger su lugar. Entonces estoy aquí esperando y diciendo ’hay que ver la gente qué atasco, los autobuses, la gente se baja de los taxis. Desastre Carmena. Ah no, que Carmena ya no está en el Ayuntamiento”, ha bromeado en un vídeo colgado por el programa de la Cadena Ser A vivir Madrid en Twitter.