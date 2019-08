“Love is love”, “amor es amor”, dice la última campaña de Coca-Cola en Hungría. Pero se ve que hay quien no tiene tan claro el concepto y ha empezado a boicotear unos anuncios que incluyen, además de las botellas de refresco, a parejas homosexuales. Pecado. Demasiado para cierta gente en un país gobernado repetidamente por la ultraderecha, con el primer ministro Viktor Orban a la cabeza. La empresa ya ha dicho que no va a dar ni un paso atrás.

La nueva campaña forma parte de la apuesta publicitaria de la firma de cara al SZIGET Festival, uno de los principales eventos del verano en Budapest, la capital. Ha lanzado tres imágenes, en las que se ve a una pareja de chicos abrazados, a dos chicas compartiendo a medias su Coca-Cola con pajitas dobles y a una pareja de hombre y mujer, a medio camino entre el beso y el trago de refresco. Un poco de todo. “Cero azúcar, cero prejuicios”, es su lema, ya que se orientan a promocionar la Coca-Cola Zero.