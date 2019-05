Los brillos de la purpurina que cubre un evento tan festivo como Eurovisión no están impidiendo que lo feo, lo peor, también se deje ver en la edición de este año. Israel es el país anfitrión, tras la victoria de Netta en 2018, y ha convertido la cita de Tel Aviv en su mejor escaparate al mundo. La prensa se llena estos días de publireportajes sobre sus playas, su gastronomía o la marcha del orgullo gay, pero en paralelo, en las redes sociales, se ha lanzado la campaña #boycotteurovision2019, que pone el acento en todo lo que los organizadores no quieren mostrar: cómo somete a Palestina desde hace más de 70 años.

Desde el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) llevan meses pidiendo a los artistas participantes que se planten y no acudan a la convocatoria, por una cuestión ética, de derechos humanos. Ahora, justo con los primeros ensayos, el ruego se ha intensificado porque encadenamos días en los que el Ejército de Israel ha lanzado la ofensiva más mortífera sobre la Franja de Gaza desde 2014, con el resultado de 24 palestinos muertos. Del otro lado, los cohetes disparados por Hamás y la Yihad Islámica han asesinado a cuatro israelíes.

En España, el movimiento local de BDS y la Rescop (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) se ha afanado en contactar con el cantante que acudirá como representante, Miki Núñez, para que se sume a su postura y no concurse en Israel. También lo han hecho con Adriá Salas, miembro de La Pegatina y autor de la letra de su canción, La venda. Sin embargo, por ahora su petición no ha surtido efecto. “La venda no cayó”, dicen, jugando con la letra del tema.