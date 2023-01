Bola de sebo.

A mí, llámenme raro si quieren, me gusta vivir bien. Si el presupuesto lo permite, prefiero en mi plato el jamón de bellota, la trufa negra, la gamba roja... pero nunca olvido que el placer ha de ser compatible con la razón; si nos dejamos esta en la nevera, aquel se contamina de estupidez y comienza a doler en el costado como una lanzada de vergüenza propia y ajena.

Y no encuentro racionalidad en el reportaje leído hace pocos días acerca del auge de las velas decorativas, cuya elaboración artesanal conquista los mercados y vacía los bolsillos. Las empresas nombradas en el mismo, de cuya excelencia no dudo, venden sus creaciones a precios desorbitados, entre los cuarenta y los seiscientos euros.

¡Y pensar que mi madre me acusaba de quemar el dinero cuando me veía gastarlo en sombreros y vino borgoñón!

Al parecer, uno de los diseños preferidos por los consumidores es el que reproduce un seno de mujer. Aquí ha de venirme a la chimenea la copa de champagne llamada Pompadour, pues se supone que el modelo fue la teta izquierda de la amante de Luis XV, aunque otros creen que el molde fue la de María Antonieta. Da igual; ni me gusta aquella, ni el corsé de cristal de la de flauta. Para el champagne prefiero la de agua; desprecio las dosis de medicina.

Me causa tristeza pensar en velas que no se encenderán, sino que permanecerán en el estante. Y pena me provoca su propietario, condenado a informar a sus invitados de la marca, el precio y las razones de este, para que estén en condiciones de admirarlas.