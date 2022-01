Bolaños responde a las palabras de Almeida sobre Almudena Grandes: no le hace falta mencionarle

El ministro de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha ensalzado hoy la figura de Almudena Grandes, fallecida el pasado 27 de noviembre, ante las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para quien la escritora no merece ser hija predilecta de la ciudad.

El ministro eludió comentar las declaraciones de Almeida realizadas en una entrevista en la que el alcalde madrileño confesó que Grandes no merece ser hija predilecta de la capital, pero que accedió a darle ese reconocimiento a cambio de pactar las cuentas públicas para 2022 con los concejales díscolos de Más Madrid. “Prefiero no comentar declaraciones de, digamos, personas concretas”, ha señalado Bolaños, quien ha asegurado que no le gusta entrar en “ese cuerpo a cuerpo”.

No obstante, sí dejó entrever su postura en una frase en la que mostró sus críticas a dos formaciones políticas en la capital de España: PP y Vox. Lo hizo de una forma similar a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien publicó en un tuit una frase de la escritora, en el contexto de la polémica.