El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha mantenido una discusión con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Durante la sesión de control, el político ultraderechista le ha recriminado al Gobierno que no acuda a responder las preguntas del resto de políticos de la Cámara: “Vienen con el monotema del diálogo y del buen tono. Este es el Gobierno más grande de la democracia y el que menos se somete al control de esta Cámara, los ministros ni se someten a la sesión de control y eso que es lo más importante que tienen que hacer”.

Además, Espinosa de los Monteros le ha preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por su opinión sobre que se retirara la bandera de España el pasado miércoles antes de la comparecencia del presidente de la Generalitat.

Bolaños ha comenzado su respuesta recordándole que a Vox no le gusta hablar con el Ejecutivo: “Estoy encantado de hablar con usted aunque sea en este formato. Le he llamado tres veces y no ha tenido a bien ni de hablar conmigo ni de reunirse conmigo”.

“No ponga excusas baratas de cuartos oscuros, no sea como el PP cambiando cada 15 minutos de excusa para no renovar los órganos constitucionales. Nos reunimos y nos vemos en espacios abiertos, parques, Congreso, donde usted diga”, le ha dicho.

Bolaños le ha comentado que a él le gusta dialogar con personas que piensan diferente: “Lo que puede pasar es que se le abra la mente y sepa que España es más plural, diversa y tolerante de lo que usted cree”. “También le voy a decir lo que no me gusta, que es solucionar los temas a bofetadas, ese no es el camino para garantizar la convivencia en España”, ha añadido.

En su turno de réplica, Espinosa de los Monteros ha declinado una vez más reunirse con Bolaños: “Aprecio mucho su invitación a una cita en el parque, pero la declino amablemente. No tengo ningún interés en verme con usted en un parque”.