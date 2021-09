Bolaños: "Patriotismo no es llevar una pulsera: en Afganistán lo hicimos bien, salvamos vidas"

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido enérgicamente este jueves las labores de evacuación del Gobierno en Afganistán y la salida de sus militares y diplomáticos de Kabul. “Hemos sido el corazón y el alma. Tenemos que tener orgullo de país. El patriotismo no se demuestra con una pulsera”, ha ensalzado.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, ha enfatizado que “España lo ha hecho bien y lo ha reconocido todo el mundo”. “El mérito es del Ejército, de organizaciones, de la Cruz Roja, etc... Me gustaría que hubiera un poco de sentido de Estado”, añade. “Los españoles formamos un país solidario y hemos sido la vanguardia en la evacuación”, defiende.

Aún hoy “se está trabajando en nuevas evacuaciones y se está haciendo de modo muy discreto. No ha acabado la evacuación de colaboradores. En esta nueva fase tenemos que trabajar con mucha discreción”. RTVE ha informado de la salida por tierra, vía Pakistán, de personal colaborador de España que no había podido ser rescatado por vuelos antes del 31 de agosto, fecha de salida planeada por EEUU y pactada con los talibanes.

Bolaños también se ha referido a la escalada del precio de la luz, un asunto de enorme sensibilidad ciudadana. Y lo ha hecho para reconocer que no hay fórmulas mágicas para arreglar el asunto. “Estamos haciendo muchas cosas. Es un problema complejo que no tiene una solución sencilla”, sostiene. “Hemos bajo el IVA, tomado medidas para los más vulnerables e impedir que no haya corte de suministro eléctrico para los que no puedan pagar, y seguimos trabajando. Hemos aprobado dos leyes que supondrán un 15% de bajada de la luz cuando estén implementadas”.

“Además de hacer cosas, pedimos paciencia y empatía a las empresas. La ministra Ribera está trabajando también con los socios”, dice Bolaños. El modelo actual tiene que llevar a “reflexionar sobre la estructura de la factura de luz, y qué hacen las eléctricas y los modelos de la UE”. No obstante, sostiene que “el precio de luz no pone en riesgo la recuperación. Afecta a la inflación, pero será algo coyuntural”.

“Los jueces no pueden elegir a los jueces”

A preguntas de Àngels Barceló, Bolaños, ha rechazado de plano la condición que exige ahora el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), consistente en reformar la ley para que una parte de los vocales de este órgano sean elegidos por los propios jueces.

Esta propuesta, sostiene, no tiene cabida porque, en un Estado de derecho y una “democracia plena” como la española, “ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos”.

“A todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado. Todos derivan del voto libre de los 47 millones de ciudadanos”, ha argumentado el ministro responsable de la negociación con el PP en este asunto, tras señalar que “no hay otra vía” que renovar el CGPJ mediante un acuerdo entre el PSOE y el principal partido de la oposición.

El ministro también se ha referido a dos temas candentes: el salario mínimo y Cataluña. “Queremos llegar a un consenso. El diálogo social es clave para nosotros. Priorizaremos el acuerdo, pero al final la decisión es de Consejo de Ministros. Vamos a intentar el diálogo”, dice sobre el primero de los asuntos. Y sobre las tensiones que este caso pueda estar generando en el seno del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidad Podemos, niega la mayor: “No hay nadie que doble el brazo a nadie en el Gobierno. Todos vamos en la misma dirección. Queremos salir de la pandemia y recuperar la vida. Queremos una recuperación económica justa”.

Ante los meses de contactos con la Generalitat catalana que quedan por delante sostiene que “la prioridad ahora es la recuperación económica y el crecimiento. Queremos que Cataluña sea un motor potente para España (...). Pedro Sánchez ya estuvo sentado en esa mesa de diálogo con Cataluña. Es pronto para saber si estará sentado el presidente en la próxima mesa. Ahora se están trabajando en los equipos”.