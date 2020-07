INTERNACIONAL

Bolsonaro asegura que una medicina contra el coronavirus le ha funcionado

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, continúa siendo positivo en coronavirus. Aunque todavía no se ha recuperado del todo, asegura que la hidroxicloroquina le ha funcionado como tratamiento. No obstante, unos segundos antes admite que no hay pruebas científicas de que la medicina funcione.