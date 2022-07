El Bono Cultural Joven se hará realidad el 25 de julio

Claves del Bono Cultural Joven

-Se enviará en formato virtual o físico y también se habilitará una aplicación de móvil para que los jóvenes gestionen sus compras.



- Subvencionará artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales: entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, hasta un máximo de 200 euros por beneficiario.



- También recoge la subvención de productos culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras musicales, discos, CD, DVD, o los conocidos como Blu-ray, hasta un máximo de 100 euros por beneficiario.



- Cada persona beneficiaria podrá destinar hasta 100 euros al consumo digital o en línea: suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales (conocidos como e-books), suscripción para descarga de archivos multimedia (los conocidos como podcasts), suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.



- Las suscripciones a plataformas en línea con cargo al bono estarán limitadas a un máximo de cuatro meses, sin perjuicio de las ofertas comerciales que las plataformas puedan hacer a los beneficiarios para extender esta duración.



- La adquisición de productos de papelería como libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico, instrumentos musicales, espectáculos deportivos y taurinos, moda y gastronomía no serán subvencionables.



- No se cubrirá tampoco la adquisición de productos que hayan sido calificados como X o pornográficos.



- Si la compra de actividades o gastos subvencionables supera la cuantía total del bono, el beneficiario podrá abonar la diferencia hasta el precio total por cualquier medio de pago admisible por la entidad adherida.



- Las compras de productos culturales en soporte físico tendrán que ser recogidas de forma presencial, no será posible el envío a domicilio o a puntos de entrega.