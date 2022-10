Bono da su opinión sobre si vuelve el bipartidismo: no gustará en Podemos y mucho menos en Vox

Coincidiendo con la conmemoración de las cuatro décadas de la victoria de Felipe González, Bono ha sido preguntado en La Sexta sobre ”¿si usted cree que nos estamos dirigiendo otra vez de vuelta al bipartidismo o no?”. En este sentido, el exministro ha comenzado su argumentación con cautela apuntando que “mire, yo no sé si vamos al bipartidismo, pero como siempre les digo cuando me llaman, yo les doy mi opinión”, matizando que “la opinión oficial que la dé el portavoz o la portavoz [socialista]”.

Su opinión sobre Podemos y Vox

Asimismo, Bono ha valorado que “creo que Podemos está cayendo, lo cual no me produce ninguna tristeza, que Vox está cayendo, lo cual me produce una gran alegría” sentenciando: “Y que fuésemos hacia el bipartidismo a mí no me produciría ningún problema”.