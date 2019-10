Juanra Bonet se queda en 'shock' en 'Boom': "Ha pasado una cosa que pensé que no ocurriría"

A Juanra Bonet le costó reaccionar tras lo que vivió este jueves en una de las bombas de Boom (Antena 3). El equipo COF, compuesto por cuatro chicas muy jóvenes, tuvo que adivinar cuál era la película protagonizada por un policía de entre cuatro opciones posibles: Interstellar, Blade Runner, Origen y Los juegos del hambre.

Las concursantes dieron con la respuesta correcta, Blade Runner, aunque con ciertas dudas. De hecho, reconocieron que no sabían ni de qué iba la película de Ridley Scott.

Cuando desactivaron la bomba, Bonet se quedó paralizado. “Perdonad, estoy un poco emocionado. Acaba de pasar una cosa que pensé que no ocurriría”, comenzó a decir, mientras las concursantes ponían caras de asustadas.

“Quizá pensaba que en algún momento iba a llegar... pero no pensé que fuera ahora”, continuó el presentador. “Ya ha llegado el momento en el que alguien joven no sabe quién es Blade Runner. No es culpa vuestra, es culpa de mi edad”, contó antes de resumir el argumento de la película. Puedes ver el momento completo aquí.