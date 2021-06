Boris Izaguirre confiesa la llamada que tuvo con Miguel Bosé tras vacunarse

Izaguirre le reconoció a Broncano que se arrepiente porque le tenía que haber confesado que se acababa de vacunar: “Mi problema es que creo que tendría que haberle dicho en ese momento que me acababa de vacunar ”.

“Fui como le dice Rocío Carrasco a Olga Moreno: no tuve coño”, añadió el televisivo muy en su estilo.

Bosé, cuando se enteró vía redes sociales que su amigo se acababa de vacunar, le envió la captura de su publicación de Instagram comentándole que no se lo había dicho.

El cantante reconoció en Lo de Évole que “lleva con la cabeza muy alta ser negacionista”. “Este tema [la pandemia] sale de un cártel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos. Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes”, aseguró.

“Tengo acceso a todos los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles, van a caer todos, uno detrás de otros: médicos, políticos y farmacéuticos. Y el brazo armado, que son los medios”, añadió.

Sin embargo, en esa misma entrevista Bosé se negó a hablar con Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. “Está feo lo que estás haciendo porque yo no soy un profesional. No me voy a poner a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes”, pronunció el propio cantante dejando la frase más sincera de todas.