Boris Izaguirre revela la agresión homófoba que vivió: "Me pegó un puñetazo horrible"

El presentador de televisión Boris Izaguirre contó este sábado en laSexta Noche, durante una conversación con el comunicador Xavier Sardà, la agresión homófoba que tuvo que vivir en 1976, cuando iba a a ver una película al cine.

Izaguirre relató que iba a ver el estreno de King Kong cuando una persona le pegó: “Yo soy muy amanerado y vino un tipo de entre las filas y me pegó un puñetazo horrible, me tumbó al suelo y me ensangrentó la cara”.

Lejos de amilanarse, lo que hizo fue levantarse, quitarse la sangre y entrar a ve la exitosa película, según explicó durante la entrevista.

Para Izaguirre, las personas que pegan a los gais “son gais también o tienen un conflicto interior”. “En vez de pegar, lo mejor es probarlo porque además va a ser genial, son 20 minutos de placer”, les recomendó.

Antes, ambos habían reflexionado sobre cómo es hoy en día la situación de las personas homosexuales. “Parece haber llegado como a un punto en el que la gente dice está muy presente, pero no es así. Tú no ves personas del mismo sexo besándose, no lo ves en la publicidad, en la televisión, etc”, opinó Izaguirre.

Por su parte, Sardà explicó que la sociedad cae en el error al pensar que cada generación que viene después continúa en el argumento final de la anterior. “Eso no es así”, sentenció.

Para el periodista catalán cada generación sí que avanza en general, pero tiene que cometer los errores absurdos de las anteriores. “Cada generación vuelve a contar el mundo desde sus perspectivas”, sentenció.