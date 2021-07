Boris Izaguirre va directo al 'trending topic' por lo que ha dicho en TVE: "Ya he visto todo"

El televisivo Boris Izaguirre y la expolítica del PP Celia Villalobos han ido directos al trending topic este jueves tras la disputa del partido inaugural de España en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de que el equipo que dirige Luis de la Fuente empatara a cero contra Egipto en el primer partido de la competición, TVE ha vuelto a conectar con el plató de La hora de la 1.

En ese momento, se encontraban de contertulios Boris Izaguirre, Rosa Villacastín, Tete Delgado y Celia Villalobos.

Los cuatro se han puesto a hacer un análisis muy particular del partido de la selección.

“Muy impactante. Genial es hacer las olimpiadas aquí, lo que no he notado tanto la ausencia del público, que era algo que me preocupaba pero los jugadores se han desempañado muy bien para no tener que fijarnos en las gradas vacías”, ha dicho Izaguirre.