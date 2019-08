Boris Johnson contraataca: quiere suspender el Parlamento para evitar que la oposición frene un Brexit a las bravas

Boris Johnson contraataca. Aunque se vaya por la tangente a la hora de explicarlo, el primer ministro británico ha calculado muy bien el paso que se ha decidido a dar este miércoles: suspender el Parlamento para evitar el veto a un Brexit a las bravas. Según sus planes Westminster concluiría su actividad dentro de dos semanas y permanecería congelado otras cuatro, hasta que la reina presidiera el 14 de octubre la ceremonia formal de apertura de un nuevo periodo con el tradicional Discurso de la reina. Los plazos están más que calculados: se produciría apenas 15 días antes de la fecha definitiva del Brexit —el 31 de octubre—.

Claro que, de cara a los medios y el público en general, no ha sido tan directo ni de lejos: se ha limitado a confirmar que el discurso de la reina en el que su Gobierno presentará sus planes para el país se celebrará el 14 de octubre, al tiempo que ha negado que esté tratando de impedir que la oposición obstaculice sus planes para el Brexit. Lo que no ha contado es que con su maniobra de este miércoles resta a los grupos de la oposición la oportunidad de intentar bloquear a través de mecanismos parlamentarios la posibilidad de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, como ha asegurado Johnson que está dispuesto a hacer si Bruselas no cede a sus pretensiones.

“Necesitamos seguir adelante con nuestra agenda interna y por eso estamos anunciado el discurso de la reina para el 14 de octubre”, ha declarado Johnson a la cadena Sky News, después de que varios medios hubieran adelantado que el Gobierno pediría prolongar la suspensión del Parlamento hasta octubre.

Preguntado sobre las críticas que sus planes han suscitado entre la oposición, que le acusan de dejarles sin tiempo para debatir y adoptar medidas que eviten un Brexit sin acuerdo, el ‘premier’ ha asegurado que “eso no es cierto”.

“Habrá abundante tiempo para ambas partes en la crucial cumbre (de líderes europeos) del 17 de octubre, tiempo abundante en el Parlamento para que los diputados debatan sobre la UE, sobre el Brexit y sobre todas las demás cuestiones”, ha defendido.