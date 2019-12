Boris Johnson: cuando el carisma y la ambición se topan con la realidad

Siempre buscando la cumbre

Boris Johnson es un niño bien que ha ido de díscolo por la vida, periodista de oficio, historiador y finalmente político, siempre buscando la cumbre. Lo dicen todos los que lo rodeaban en sus puestos anteriores, como alcalde de Londres (entre 2008 y 2016) y ministro de Exteriores (de 2016 a 2018).

Es hijo de Stanley Johnson, un conocido diputado conservador, funcionario del Banco Mundial y las instituciones europeas, y de la pintora Charlotte Johnson Wall, BoJo. Nació en el Upper East Side de Nueva York y pasó sus primeros años en Washington, por lo que hasta 2006 tuvo la doble nacionalidad, británica y norteamericana. De pequeño iba por ahí diciendo que quería ser “el rey del mundo”, aunque los suyos lo toman como una anécdota y en realidad lo recuerdan como un chaval tímido, tranquilo y estudioso, a veces un poco aislado por episodios de sordera. De vuelta a su país, hizo la secundaria en el elitista Eton y luego la carrera de Estudios Clásicos en la Universidad de Oxford. Siempre destacaba en las actividades de oratoria de debate.

Tras iniciarse como periodista en publicaciones universitarias, empezó a trabajar en un grande, el conservador The Times, pero duró un año. Lo echaron por inventarse una cita. Pese a ello, no tuvo problemas para ser contratado por el Daily Telegraph y convertirse en su corresponsal en Bruselas. En ese tiempo, sus crónicas irónicas contra la UE le reportaron una notable popularidad. No tenía clemencia con las instituciones europeas, como ahora. Allí estuvo hasta 1994.

Otra vez en Reino Unido, fue nombrado director de The Spectator, pero no por mucho tiempo. Aparcó la información diaria y empezó a escribir ensayos y a colaborar con diferentes medios, igualmente de la órbita tory. Entró en política en 2001, ganando puesto como diputado conservador por Henley-On-Thames, zona tradicional de derechas. Era fácil pescar en ese río. Siempre a base de tesón y de esa “empatía irresistible” de que hablan sus asesores, fue ocupando mayores cargos, en el partido y en las instituciones. Fue ministro en la oposición para temas de educación (como un portavoz de quien no gobierna, muy centrado en la materia) y entró en la órbita del que fuera primer ministro David Cameron, su compañero de club en Oxford.