"He aprendido la lección": Johnson vuelve a disculparse por el 'Partygate', pero no contempla dimitir

JOHN SIBLEY via REUTERS

El primer ministro británico, Boris Johnson , ha asegurado este miércoles que no mintió al Parlamento cuando dijo que desconocía que se hubiese violado la ley con las fiestas en sus oficinas durante la pandemia.

El político conservador se disculpó, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, por haber participado en su celebración de cumpleaños el 19 de junio de 2020, por lo que fue multado por la policía, y asumió “plena responsabilidad” por lo sucedido en Downing Street , como le reclama el informe de Gray, aunque repitió que no piensa dimitir.

La estrategia de Johnson para no dimitir

“No tenía conocimiento de cómo siguieron esas reuniones, porque no estaba ahí, pero me ha sorprendido y decepcionado, como al resto de la cámara. Y también me ha horrorizado el trato al personal de seguridad y de limpieza” por parte de los asistentes a las fiestas, ha asegurado el premier.