Borja Sémper (PP) se pronuncia sobre la "campaña de boicot a 'El Hormiguero”

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá este jueves a divertirse aEl Hormiguero. Una visita que le está costando durísimas críticas al programa y al propio Pablo Motos, que incluso está viendo cómo desde las redes sociales se llama al boicot al espacio de Antena 3.

El presentador subrayó hace unos días que la visita del político ultraderchista se produce porque todos los principales candidatos en las elecciones del 10 de noviembre visitarán El Hormiguero salvo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

“Van a venir todos de momento, me han dicho todos que sí tengo a todos menos a Pedro Sánchez. No me dice nada, es como una vía muerta”, criticó Motos.