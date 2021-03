Borràs propone a Aragonès para la investidura sin tener aún suficiente apoyo

La presidenta del Parlament, Laura Borràs , ha propuesto este miércoles al coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, como candidato a la investidura, pese a que aún no tiene atados los apoyos necesarios para ser elegido presidente de la Generalitat en el pleno de este próximo viernes.

“Como presidenta del Parlament, tras llevar a cabo la preceptiva ronda de consultas con los representantes de todos los grupos parlamentarios de esta cámara, he constatado que el candidato con más posibilidades de resultar investido presidente de la Generalitat de Cataluña es el diputado Pere Aragonès”, ha afirmado.

A día de hoy, sin embargo, Aragonès no tiene atados los votos necesarios para ser investido, ya que Junts se ha desmarcado del preacuerdo alcanzado por ERC y la CUP y ha avisado de que las negociaciones pueden alargarse “días o semanas”.

De hecho, las asambleas de la CUP aún deben votar este miércoles si avalan o no este preacuerdo para la investidura de Aragonès. Los 9 votos de la CUP, sumados a los 33 de ERC, son necesarios pero no suficientes para investir a Aragonès, quien debe conseguir cerrar también el apoyo de los 32 diputados de Junts, algo que no parece inminente.