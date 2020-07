Borràs rechaza declarar ante el Supremo por presuntos contratos irregulares

“Como yo siempre he sostenido que estos trabajos se han realizado, que han sido correctos en tiempo, forma, calidad y servicio público y he sostenido siempre mi total inocencia, hasta que no haya esta evidencia empírica me he abstenido a declarar”, ha explicado Borràs a los medios a la salida de su comparecencia, que ha durado apenas quince minutos.

En ella, el instructor, Eduardo De Porres, le ha leído sus derechos, que ella considera vulnerados “desde el inicio de esta investigación”, que comenzó en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, a cuya titular Borràs ha tildado de “incompetente”.

La portavoz parlamentaria de JxCAT ha recordado que “desde el primer momento” rechazó dimitir y renunciar a su escaño porque eso sería “asumir una culpabilidad” que, dice, no reconoce.

Investigación “prospectiva” y “realizada de forma secreta”

Borràs ha cargado contra una investigación que considera “prospectiva” y “realizada de un modo secreto” contra una aforada. “Se cometieron ilegalidades en esta instrucción”, ha indicado, al tiempo que ha criticado al Supremo por ser “muy rápido pidiendo el suplicatorio” al Congreso para investigarla, pero “muy lento” solicitando la prueba pericial.

“Colaboraré siempre con la Justicia pero no con la injusticia”, ha dicho Borràs, quien ha asegurado que irá a declarar cuando “esa prueba exista”.

El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha sido uno de los representantes políticos que se ha traslado al Supremo para “apoyar” a Borràs ante una “situación injusta”.

Ha denunciado “la particular” concepción del diálogo del “Estado”, a través de la “represión” y ha asegurado que no van a dar “marcha atrás”: “Vamos a continuar porque tenemos unos derechos colectivos e individuales que alguien tiene que defender”.

También han acompañado a Borrás los diputados de JxCat Miriam Nogueras y Jaume Alonso-Cuevillas; la de ERC Pillar Valluguera y el diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, entre otros, además de una veintena de miembros de asociaciones civiles, entre ellas ANC y Òmnium, que han portado una pancarta con el lema “Laura Borràs, no estás sola. No es justicia, es venganza”.