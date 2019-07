Borreguiles

No sé vosotros, pero en estos últimos días he visto envejecer a actores, políticos, famosos de todos los pelos, conocidos, amigos… He descubierto las arrugas, las ojeras o las canas que tendrán a la vuelta de diez o veinte años, dependiendo de la edad del interfecto, y he comentado, como la que más, que este o aquel serán maduritos interesantes o lo mal que le sientan los años al de más allá. Eso sí, no lo he probado.

A estas alturas sabréis que hablo de FaceAPP, una aplicación al parecer nacida en Rusia pero que almacena los datos en Estados Unidos (¡qué miedito!), y que se ha hecho viral en unas pocas horas. Bueno, si atendéis al título de esta humilde columna, y como una es muy básica, he cambiado el término viral, más moderno, por el tradicional de borreguil. El diccionario de la Real Academia dice que borreguil es propio de borregos, de “personas que se someten gregaria o dócilmente a la voluntad ajena”.