Borrell reaparece y aclara así su recomendación sobre "bajar la calefacción"

Más tarde, en el programa de laSexta, Borrel ha señalado que “vamos a tener problemas de precios seguro y puede que también los tengamos de cantidades”. Pero ha matizado que esto no afectará a España, porque nuestro país no recibe gas ruso.

“Nuestro gas viene de otra parte, por tanto, mi consejo o petición de que la gente ahorre gas para no tener que importar más gas ruso no va por los españoles, porque los españoles no consumen gas ruso. Pero para el resto de Europa sí”, ha explicado.