Borrell asegura que "ha empezado el bombardeo" en el este de Ucrania

Anadolu Agency via Getty Images

Sin embargo, para el Alto Representante, es pronto para aprobar las sanciones contra Rusia. Esto no ocurrirá “hasta que el nivel de la agresión lo requiera”, como ha confesado tras una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. De la cita no ha salido ninguna nueva decisión, a la espera de saber qué ocurre en la frontera ruso-ucraniana, aunque Borrell ha defendido “estar preparado” para presentar “lo antes posible” el paquete de sanciones. Cuándo será el momento, no lo sabe, pero sí recalca que “Europa está completamente unida” en esta cuestión.