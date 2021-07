Y España volvió a subirse al ring

LUIS ROBAYO via Getty Images

“Es un muchacho de 26 años, con una fuerza de la naturaleza que no había visto en mis 36 años de carrera, esa es la foto de Gazimagomed Schamilovich Jalidov, ‘Gazi’”, explica su mentor. Pinta de inmediato otro retrato: “El de un niño de 10 años refugiado político que huyó de Rusia sin su padre y que encontró asilo en España junto a su madre y sus cuatro hermanos gracias a la Cruz Roja”.

“Se ha continuado el trabajo que otros hicimos. Ahora los jueces son más justos y hay un relevo generacional con boxeadores muy, muy buenos”, confiesa Manel Berdonce , histórico púgil y ex seleccionador nacional en Pekín 2008 y Londres 2012. “Conmigo se clasificaron dos para unos Juegos, ahora han ido cuatro, es un logro fantástico”. “Este equipo no tiene nada que envidiar técnicamente a otros países”, añade desde la villa olímpica Gabriel Escobar , uno de los protagonistas que ha superado las primeras rondas. Sus compañeros Gazi Jalidov y Enmanuel Reyes se han quedado este viernes a las puertas de las medallas. Uno, por KO, otro por una decisión arbitral más que discutible. Queda Gabriel.

Hace no tanto tiempo se veía normal madrugar o, sobre todo, trasnochar allá donde hubiera una televisión para vivir un combate de boxeo en directo. Eran los años de Mayweather, Pacquiao, Márquez, pero también, más atrás, los de Javi Castillejo o Poli Díaz. Y pasando más páginas del calendario, en los de Pedro Carrasco o José Manuel Urtain, el boxeo era, directamente, deporte nacional.

Empezaron a trabajar juntos hace tres años y medio. “Fijamos una ruta y cada vez me sorprendía más. Desde aquel día todo han sido satisfacciones. Jamás me ha dado un problema”, explica Barruetabeña, que es entrenador, confesor, amigo y ayuda para conseguir algún empleo con el que completar su vida diaria. Ahora sí le está dando uno: no dejarle dormir, confiesa entre risas. Ni él ni la biker olímpica Rocío García, a la que también entrena.

Jalinov es compañero de selección de otro atleta nacionalizado, Enmanuel ‘El Profeta’ Reyes Pla, una “bestia” que solo mira al oro y confiesa haber venido “a arrancar cabezas”, también por España. De origen cubano, salió de su país para intentar buscarse la vida boxísticamente en Europa. Vivió encerrado en un piso en Rusia, en un centro de refugiados en Austria y tras varias peripecias dio con su familia en A Coruña. Solo un veredicto sorprendente ante el actual campeón olímpico (ganó dos asaltos de tres y uno de ellos tumbando al rival) le ha separado de su objetivo, los metales.

“El boxeo es un deporte que ha ayudado a la formación integral de muchos seres humanos”, comenta Berdonce al hilo de sus historias. El también comentarista de Gol TV y Eurosport siente que ambos deportistas “están agradecidos y orgullosos de que España les haya dado la oportunidad de cumplir su sueño”.