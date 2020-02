Brad Pitt gana el Oscar, pero patina con el discurso

Estaba cantado y llegó. Todas las apuestas lo situaban como ganador y Brad Pitt lo ha conseguido. El actor se ha hecho con el Oscar a Mejor actor de reparto —el primero como intérprete, ya que antes lo obtuvo como productor de 12 años de esclavitud— gracias a su último trabajo con Quentin Tarantino, Érase una vez en...Hollywood. Eso sí, ha decepcionado a muchos espectadores con uno de sus peores discursos de la temporada. Después de brillar en los Globos de Oro y los Bafta, en los Oscar ha estado muy comedido.

Nada de actualizar su perfil de Tinder, de dejar sitio a Jack en la tabla o bromear con el público. Esta vez Brad Pitt se ha dejado llevar la emoción en lugar del humo y ha hecho un discurso muy plano con sólo una pulla política.

“Gracias a la Academia por este honor de todos los honores. Me han dicho que tengo 45 segundos, y eso es más de los 55 que no le dieron en el Senado a John Bolton esta semana”, dijo nada más empezar haciendo referencia a la ausencia del exasesor de seguridad de Donald Trump durante el impeachment.

Y ahí se quedó la gracia. El resto fue una serie de agradecimientos a Tarantino, con quien también trabajó en Malditos bastardos, y a todo el equipo de la cinta.

“Esto tiene que ver con Tarantino porque eres original, único porque la industria del cine sería peor sin ti. Ya lo dijo Cliff Booth [su personaje en la película], busca lo mejor de la gente, pero espera lo peor. Leo [DiCaprio], podemos ir a tomarnos unos cócteles unos días, con unas buenas vistas. Gracias a todo el equipo, a los especialistas, a los técnicos. ¿Por qué hacemos todo esto? Tenemos que hablar de los coordinadores de los especialistas, de todo su equipo, rendirles su homenaje”, continuó diciendo.

Pitt concluyó su speech agradeciendo a sus padres su mudanza a Los Ángeles y relacionando ésta con su papel en la cinta de Tarantino. “Les debo a mis padres, que me llevaron en un driving en el 78 hasta aquí, me mudé aquí y me he encontrado a gente maravillosa en el camino”, enfatizó antes de mandarle un cariñoso mensaje a sus hijos. “Me motivan con todo lo que hago. Os adoro”.