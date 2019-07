No lo busques porque no lo vas a encontrar. Brad Pitt no tiene, ni tendrá Instagram.

“No va a pasar nunca”, ha dicho el actor de 55 a E! News en la presentación de Érase una vez en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino en la que comparte cartel con Leonardo DiCaprio.

¿El motivo? También lo sabemos: “La vida es lo bastante buena sin Instagram. No le veo el sentido”.

El actor forma parte de la resistencia de Hollywood, el grupo de intérpretes que no han sucumbido a las redes sociales. Ahí están también sus exmujeres Jennifer Aniston y Angelina Jolie, su amigo George Clooney y actores como Sandra Bullock, Ryan Gosling y Emma Stone. Quienes sí han caídos son otros pesos pesados de la Meca del cine como Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Will Smith Jennifer Garner o el propio Leonardo DiCaprio.