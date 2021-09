Brad Walls, simetrías desde el aire

Desde el aire las cosas se ven de otra manera. Brad Walls lo descubrió en 2018, cuando solo era un fotógrafo amateur con un Mavic Drone nuevo y un viaje programado por Asia y el sureste de Australia. Tres años después, ha sido galardonado con el premio de fotografía minimalista Aerial Photographer Of The Year por su serie Pools from above (2020), comparada con las simetrías de David Hockney y la estampa de la jet-set de Slim Aarons.