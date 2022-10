Brasil voto a voto: gana Lula, pero todo depende de Bolsonaro

Brasil ha puesto pie en pared a la ultraderecha internacional, pero no se ha librado del derrape. Los electores del gigante sudamericano han dado la victoria a Luiz Inázio Lula da Silva , el obrero metalúrgico que con un meñique de menos ha resurgido de las cenizas políticas tras pasar más de 500 días encarcelado.

24 horas después de que empezara el recuento, Bolsonaro, que aún será presidente hasta el 1 de enero, no ha reconocido su derrota . Conforme pasan las horas, su silencio se vuelve cada vez más ensordecedor, en un ambiente en el que planea la sombra de un golpe de Estado .

Durante la campaña ha jugado al gato y al ratón con la idea de no aceptar una derrota en las urnas, aunque también ha dicho lo contrario.

Una país fracturado

La polarización es una de las pocas certezas que pueden dibujar estas elecciones, que no han estado exentas de maniobras fraudulentas. “Ha habido comportamientos de los partidarios de Bolsonaro, que han impedido ir a votar a la gente en zonas que tradicionalmente apoyan a Lula”, afirma Lorente para explicar que hay aún muchas incógnitas que rodean la jornada del pasado domingo.

Tanto es asé algunos de sus históricos militantes, como Geraldo Alckmin, antiguo contrincante de Lula en 2006, se han presentado junto a Lula. Alckmin será, de hecho, vicepresidente de la República... Siempre y cuando no haya sorpresas que se salgan del guion democrático.

Wagner Meier via Getty Images

Wagner Meier via Getty Images

Democracia o autoritarismo

Estas elecciones no son como las de hace 10 años, el mundo ha cambiado, en muchos países, entre ellos Brasil, comenta Lorente: ”Se ha excedido el marco izquierda-derecha, Bolsonaro no es un candidato al uso, no podríamos calificarlo como derecha tradicional... es otra cosa″.