(Breve) elegía y recuerdo de la canción del verano

Gianni Ferrari via Getty Images Georgie Dann, en 1980, en Madrid.

Os acordáis: el verano era una canción. Toda España estaba de vacaciones mientras en la radio cada mediodía ensayaban la democracia: “vote ahora y elija su tema favorito”. A fuerza de repetirlos una y otra vez, acabamos por odiarlos: que si Los Diablos y un Rayo de sol, que si Tony Ronald y Help, que si Fórmula V y Eva María. Además del espejismo de ser europeos, el sufragio radiofónico tenía su recompensa aunque yo casi nunca tuviera suerte en el sorteo. Tampoco en eso me puedo quejar: un año conseguí un elepé con el himno de la Olimpiada de Tokio y otro tres rollos de papel pintado.

Entre flores, fandanguillos y alegrías, España entera coreaba Vivaaaa en las piscinas, en las verbenas, en la multitud de festivales que florecieron desde Benidorm a Málaga, desde el Mediterráneo al Atlántico. Me lo dijo Pérez que estuvo en Mallorca y vio de cerca la bronca que Fraga Iribarne, el mentor del Spain is diferent, le echó a Alberto Cortez por cultivar un estilo tan insulso, pese a que Karina supiera sacarle el mismo rendimiento que Marisol a Tu nombre me sabe a yerba o Corazón contento.