Brexit: cae el telón... ¿punto final?

Última semana de enero de 2020. Arranca en el Parlamento Europeo (PE) con la previsión de un Pleno Extraordinario (de los llamados “miniPlenos, en la jerga, por contraposición al Pleno ordinario que nos traslada Estrasburgo al menos una vez al mes durante toda una semana) cuyo objeto principal es poner punto final a tres años de agónicos debates sobre el Brexit. Cae el telón. Finalmente, tras 47 años de membresía, esto es, de adhesión de Reino Unido (UK) a la construcción europea. Unhappy Ending.

Desde el momento en que alcanzamos el punto de no turning back (punto de no retorno, sin vuelta atrás), no ha habido una sola intervención desde un escaño británico en la Comisión LIBE o en el Pleno del PE que no nos haya hecho lamentar no haberlo sabido evitar. Nadie ha sabido pararlo. Lo siento personalmente por nuestros compañeros laboristas cuyo europeísmo es sustrato de su candidatura y su elección al PE. Sus últimas alocuciones, en modo de emotiva despedida, nos han tocado la fibra de la afectividad trabajada en estos años, haciéndonos ver y sentir que vamos a echarles de menos.

Con la aprobación del Brexit -Withdrawal Agreement (Acuerdo de Retirada)- se manifiestan dos rasgos muy distintivos del PE. Uno, el carácter decisivo de nuestro voto final (“Final Say”: última palabra): sin la aprobación del PE no puede entrar en vigor ningún Tratado ni Acuerdo internacional negociado por la Comisión por mandato del Consejo (art. 218 TFUE). Sólo con nuestro “consent” (voto favorable, determinante y definitivo) puede ser efectivo y vinculante para la entera UE, con personalidad jurídica única (art. 47 TUE). Y dos: comienza solamente ahora la otra negociación, no menos procelosa y áspera. Empieza el tiempo de descuento para el EU UK Future Agreement. En apenas once meses (antes del deadline fijado para el 1 de enero de 2021), habrán de ser negociados todos los términos y flecos de la futura relación entre la UE y UK: comercio, redes, transportes, conectividad, movilidad de personas...

Debo subrayar que, de lejos, los aspectos más sensibles de esa negociación van a ser los concernientes al ámbito de competencias de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (Com LIBE) que presido: Citizen´s Rights, Border Management, Cooperación judicial civil y penal y cooperación policial, Security, cooperación con Europol Eurojust, Frontex, derechos, protección de datos, y régimen jurídico de su preservación frente a su transferencia británica hacia terceros países.