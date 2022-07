Mi Brexit sin mí: cómo quedan las negociaciones con la UE ante la marcha de Johnson

Justin Tallis via AP

Pool via Getty Images

Boris Johnson se va. Con agonía, entre escándalos variados, a mitad de legislatura, repudiado por más del 60% de su gabinete, pero con una de sus metas ideológicas cumplida: su carrera política ha servido para divorciar a Reino Unido de Europa. Enorme legado, el Brexit . Suya fue la campaña más dura por el leave -plagada de populismo y mentiras -, suya fue la guerra interna con su antecesora, Theresa May , para ir a las negociaciones a cara de perro, y suyas son las últimas salidas del tiesto sobre lo ya firmado con Bruselas.

Al primer ministro de Reino Unido no se le va a echar de menos en los Veintisiete. Ha dado demasiados dolores de cabeza y los seguirá dando, porque su legado de palos en las ruedas del proceso de salida es una herencia venenosa para quien venga, sea otro conservador o sea un laborista. Con la mayoría absoluta que logró en 2019, el Parlamento ha avalado sin problemas los órdagos de Johnson y con eso tendrán que lidiar los nuevos negociadores.

Por eso, obviamente, ha hecho pocos amigos en la UE en este tiempo, así que la sensación general en Bruselas es de alivio por verle la espalda. Otra cosa es que se guarden las formas en público. Su marcha fue acogida formalmente con un “sin comentarios”. “Sobre los acontecimientos en el Reino Unido como tales, no tenemos comentarios. No comentamos los procesos democráticos en países terceros, tampoco en los Estados miembros”, declaró el pasado día 7 el portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke , durante una rueda de prensa de rutina.

En el resto de los Gobiernos de la UE, discreción. En los partidos, menos. “El tiempo en el cargo de Boris Johnson ha tensado las relaciones entre la UE y el Reino Unido a un mínimo histórico (...). Su dimisión, largamente esperada, debe marcar un punto de inflexión. El Reino Unido se merece algo mejor que este gobierno tory”, dijo la líder del grupo parlamentario de los Socialdemócratas, la española Iratxe García , según informa EFE. El belga Guy Verhofstadt , exprimer ministro, eurodiputado y que fue líder del grupo de los Liberales hasta 2019, espera que esto sea “el fin de una era de populismo transatlántico”, sumado al adiós de Donald Trump en EEUU. No es que sea una comparación aduladora.

El gran nudo gordiano

El Ejecutivo de Johnson no quiere ahora ese arreglo, firmado por el propio primer ministro hace dos años. Quiere recuperar la soberanía que aún mantiene la UE en Irlanda del Norte y exige reducir el papel de las instituciones comunitarias en la provincia, en particular el arbitraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) , y evitar que las empresas norirlandesas deban cumplir las normas de subsidios comunitarias.

Tras el Brexit, Irlanda del Norte está integrada en el mercado del Reino Unido y el de la UE al mismo tiempo, esa fue la salida. Ese estatus singular permite cumplir los acuerdos de paz de 1998 (los llamados del Viernes Santo) , que exigen que no haya frontera entre las dos Irlandas, pero obliga a la región británica a cumplir leyes y decisiones judiciales europeas.

En una cumbre del G7 del año pasado, Johnson aseguró que no dudaría en aplicar el artículo 16 del protocolo , que prevé que una de las partes tome medidas si cree que el pacto provoca “serias dificultades económicas, sociales o medioambientales”. Los controles aduaneros que se pactaron entre Irlanda del Norte y el resto del país generan demasiadas fricciones en su mercado interno, insistía, pero es que eso es lo que ellos mismos habían pactado y acatado. Estaba rompiendo la baraja.

Una opción para solventar todo fácilmente podría haber sido que Reino Unido permaneciera en el mercado único sin dejar de salir de la UE, pero Johnson quería salir de todo, como fuera, y por ello, para evitar fronteras duras en el territorio continental irlandés, aceptó los controles aduaneros. Esta solución resultó profundamente impopular entre los líderes unionistas de Irlanda del Norte, que hablaron de traición. Tras eso vino un otoño-invierno de negociaciones con la UE, sin avances, enredadas desde febrero por la crisis generada por la guerra de Ucrania. Y, aún así, para hacer frente a estas preocupaciones, el vicepresidente de la UE, Maros Sefcovic , propuso en octubre una serie de medidas para reducir los controles aduaneros en un 80%. No se puede decir que la UE no se movió.

Lo que parecía un avance de gigante recibió un portazo por parte de la ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Liz Truss , la enviada de Johnson y hoy una de las aspirantes más fuertes a su sucesión. Rechazó la mano tendida y propuso que no se realizasen controles a las mercancías cuyo destino final fuese Irlanda del Norte, dejando los controles sólo para las mercancías con destino al país de Irlanda. Eso, y que haya un panel de arbitraje conjunto.

Una cosa es hablar y otra, ceder

Anadolu Agency via Getty Images

¿Qué hará el nuevo premier?

En Bruselas ya han dado sus pasos y han puesto en marcha el cronómetro. Es Londres quien debe reaccionar ahora. El periodo de dos meses que se ha dado es inferior al tiempo fijado por Johnson para marcharse como mandatario, a la vuelta del verano, con lo que será él mismo quien tenga que tomar la decisión de si sigue con el órdago o reconsidera la situación. Eso, si la presión no hace que se marche antes.

De momento, su partido está enzarzado en una carrera por su sucesión en la que el Brexit también está saliendo como arma de campaña. Truss, la cara de Exteriores, se hace fuerte en la línea dura de Johnson, por lo que su victoria no auguraría nada nuevo. Los favoritos en la carrera, ahora mismo, son el extitular de Economía, Rishi Sunak y la exministra de Defensa Penny Mordaunt . Ambos son unos convencidos del divorcio con Europa, pero podrían tener más cintura que Johnson a la hora de negociar.

Mordaunt, no obstante, ha recibido justo un severo correctivo sobre la materia, de parte de David Frost, su antiguo jefe y exnegociador británico para el Brexit, que mostró en público sus “grandes reservas” acerca de que la candidata pueda convertirse en la próxima primera ministra. “Estoy bastante sorprendido de que esté donde está en esta carrera por el liderazgo. Fue mi segunda en las negociaciones por el Brexit del pasado año y me pareció que no daba la talla”, comentó en una entrevista.