El presidente del Parlamento reduce a cuatro las opciones de Brexit a votar por los diputados británicos

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha seleccionado cuatro de las ocho mociones planteadas para la votación de este lunes, cada una de las cuales propone una solución distinta al bloqueo parlamentario sobre el Brexit.

Bercow ha elegido la moción C, que insta al Gobierno a garantizar que el Acuerdo de Retirada incluya un compromiso para negociar una unión aduanera; D, que aboga por un Brexit a la noruega con acceso al mercado comunitario; E, que pide celebrar una consulta pública sobre el actual acuerdo; y G, para establecer la “supremacía parlamentaria”.



La moción G supone que, si Reino Unido no ha ratificado un Acuerdo de Retirada a dos días de que se produzca el Brexit -cuya fecha actual es el 12 de abril-, el Gobierno de Theresa May solicite una nueva prórroga. Y, si esta segunda extensión no se ha conseguido a un día del Brexit, el Gobierno tendría que pedir permiso al Parlamento para una ruptura caótica. En caso de no obtenerlo, el Gobierno debería cancelar el Brexit.



Estas cuatro “mociones indicativas” son nuevas versiones de otras similares que han sido votadas y rechazas con más o menos margen en las últimas semanas por los diputados británicos, por lo que no hay muchas expectativas en torno a la votación de este lunes.