La Comisión Europea alerta: el escenario de Brexit sin acuerdo es ahora "probable"

Reino Unido está agotando sus opciones . Este viernes, el Parlamento británico ha votado (por tercera vez) en contra del acuerdo que alcanzó May con la Unión Europea para el Brexit. Y el rechazo por parte de los parlamentarios hace cada vez más difícil una salida ordenada de la UE.

“El periodo provisto en el Artículo 50(3) se extiende hasta el 12 de abril” y Reino Unido tendrá que tomar una decisión antes de esa fecha, señala.

La UE, “totalmente preparada” para el ‘no acuerdo’

“La UE lleva preparándose desde diciembre de 2017 y ahora está totalmente lista para un escenario de ‘no acuerdo’ el 12 de abril a medianoche”, advierte. “La UE permanecerá unida”, resalta, antes de añadir que “los beneficios de un Acuerdo de retirada, incluido el periodo de transición, no se reproducirán en ningún caso en un escenario de no acuerdo. Los mini acuerdos por sectores no son una opción”.

Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado de forma extraordinaria una cumbre del Consejo Europeo para el 10 de abril tras el tercer “no” al Brexit.