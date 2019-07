¡Brindemos por estos siete años!

El segundo resultado es “7 años en el Tibet” . Pues bien, también nos define un poco, porque muchas veces tenemos la sensación de que cuando no estamos en guerra es porque dedicamos nuestros esfuerzos a escalar el Tíbet. Nuestro Tíbet particular tiene otros nombres: Comscore, Omniture, páginas vistas, tiempo en página… En fin todos esos términos que la mayoría de los que estáis aquí conocéis.

Hoy cumplimos 7 años con vosotros y esta mañana he tenido una idea bastante poco original: buscar en las sugerencias de Google “7 años” para ver si los resultados reflejan nuestra historia como medio de comunicación. El primero es “Guerra de los siete años” . Sí, define bien parte de nuestra historia, porque estar en un medio de comunicación tiene mucho de guerra: con los competidores, con los políticos, con las agencias de prensa, con los resultados económicos… Muchos lunes no sabes si te vas a la redacción o a la guerra de Vietnam.

El tercer resultado es “7 años de casados”, resultado que he consultado con un poco de miedo porque a priori nada bueno podía salir de ahí. El caso es que me he enterado de que los siete años de casados se celebran como las Bodas de lana. Se definen así: Llegar a este aniversario significa que escuchas, quieres, conoces y aceptas a tu pareja tal y como es.

Lo cierto es que nosotros, que somos un poco raros, somos bígamos, porque tenemos dos parejas: Prisa Noticias en España y The Huffington Post en EEUU. Y os aseguro que no se puede tener mejores parejas. A tanto llega el amor que a lo largo de estos años nos han crecido los niños: somos 14 ediciones internacionales repartidas por todo el mundo, desde Europa a América, pasando por Latinoamérica, Asia y Oceanía. En El HuffPost nunca se pone el sol.

En fin, que luego he buscado en Google Noticias “siete años” y me ha salido una entrevista en Onda Cero a un señor llamado Paco con el titular: “Con 7 años cuidaba cabras y cerdos pero ahora he aprobado la ESO”. Os juro que por más que he pensando no he encontrado ninguna correlación con El HuffPost.