Britney Spears anuncia que está embarazada

VALERIE MACON via AFP via Getty Images

Britney Spears ha anunciado este lunes en su perfil de Instagram que está embarazada de su tercer hijo. “Pues me hice un test de embarazo y bueno... voy a tener un bebé”, ha escrito la cantante en una larga publicación tras comentar que había ganado peso en los últimos días y eso le animó a hacerse la prueba.

Los seguidores de la artista, que no ha dudado en felicitar a Spears por la noticia, se han mostrado confusos en un principio ya que ella se ha referido a “un empacho” que, aparentemente, luego se ha confirmado que es un embarazo.

“Perdí mucho peso solo para ganarlo, así que pensé: ‘¿Qué le ha pasado a mi estómago?’ y mi marido me dijo ’Estás empachada (food pregnant)”, ha contado la cantante de Baby One More Time.