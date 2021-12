Britney Spears cumple 40 en libertad, con planes de boda y una posible vuelta a la música

La princesa del pop he contado en diversas publicaciones en su cuenta de Instagram ha revelado que lo que más le apetece en esta nueva etapa son las pequeñas cosas como ver dinero en efectivo o poder irse a tomar algo con su novio sin consultarlo con nadie. También ha manifestado su intención de defender a las personas con discapacidad, atrapadas en un “sistema corrupto” y que estén pasando una situación parecida a la suya.

Spears no se ha cortado en las últimas semanas en criticar abiertamente a su padre, madre y hermana. Se ha rumoreado con la posibilidad de que la cantante denunciara a su familia después de decir en varias ocasiones que deberían estar en la cárcel y de que su abogado, Matthew Rosengart, expusiera ante la prensa que cree que pueden probarse actividades fraudulentas por parte de Jamie Spears durante los años de la tutela. Por ahora no se han anunciado nuevas acciones legales y se ha quedado solo en críticas al comportamiento de sus familiares.

¿Regreso a los escenarios?

Una de las grandes dudas de los fans de la intérprete de Baby One More Time es si la artista volverá a grabar un disco o subirse a un escenario. En 2019, Spears anunció un parón indefinido que, primero se relacionó con la salud de su padre y posteriormente con la de la propia Britney. En realidad, la cantante se negaba a trabajar mientras siguiera bajo el yugo de su padre, que no le permitía tener acceso a sus finanzas.