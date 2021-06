Britney Spears pide perdón por fingir que estaba bien cuando vivía un calvario

El testimonio de Britney Spears ante el juez este miércoles pone los pelos de punta. La cantante, que testificó para intentar poner fin a los 13 años de tutela legal de su padre sobre ella, contó su calvario, desde que es obligada a trabajar sin percibir el dinero que gana por ello, hasta que la medicaban con litio o que no le permiten ir al médico a retirarse un DIU para que no tenga más hijos.

“Creo que todos queremos una vida de cuento de hadas y por el modo en el que he publicado... mi vida parece ser muy maravillosa [...] Ese era uno de los mejores rasgos de mi madre: no importaba lo malo que hubiera sido un día, por mi bien y el de mis hermanos ella fingía que todo estaba bien. Cuento esto porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta porque NO LO ES EN ABSOLUTO”, asegura la estrella internacional.