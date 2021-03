Britney Spears lloró durante dos semanas "avergonzada" por el documental sobre su vida

View this post on Instagram

“Siempre se ha especulado sobre mi vida, se ha observado y se me ha juzgado toda la vida”, confiesa la intérprete de Baby One More Time en el pie de foto de la publicación, en la que aparece bailando. La artista también explica que la danza la ha ayudado a sentirse viva y que baila todas las noches por su salud mental.

La cantante asegura que le resulta complicado mostrarse vulnerable porque siempre ha sido “juzgada, insultada y ridiculizada por los medios de comunicación”. “Lo sigo siendo”, añade.

“Mientras el mundo continúa girando y la vida sigue las personas seguimos siendo frágiles y sensibles”, escribe en su post.

Spears, que apenas se había pronunciado sobre el documental, añade que no pretende ser perfecta porque es aburrido y que está aquí para “difundir bondad”.

A día de hoy la cantante lucha ante la justicia por recuperar la libertad y dejar de estar controlada por la tutela de su padre. Spears no puede votar, conducir, manejar su dinero o ver a sus hijos sin el consentimiento de su progenitor porque, según él, no es lo suficientemente estable mentalmente para hacerlo. Eso no ha impedido que en estos años la actriz siguiera lanzando discos y haciendo giras mundiales. Algo que, como sus seguidores denuncian, no podría hacer si, como insiste su padre, no pudiera valerse por sí misma.