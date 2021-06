Britney Spears toma la palabra para recuperar el control de su vida

Desde hace más de trece años Britney Spears no puede tomar decisiones por sí misma. Ni gastar su dinero, ni salir a cenar con su novio, ni conducir, ni siquiera ver a sus hijos, ya que no tiene la custodia completa. Desde 2008, la cantante vive bajo la tutela legal de su padre, que tiene un control total sobre sus finanzas y su vida. Este miércoles, la artista tomará por primera vez en años la palabra en el juzgado para defender su libertad.

Según una investigación exclusiva de The New York Times, los fans de Spears que llevan denunciando años la situación de la artista tienen razón. Al parecer, la intérprete de Baby One More Time, se opuso a que su padre, Jamie Spears, fuera su tutor legal en 2014.