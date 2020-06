La broma que Fernando Simón ha tenido que aclarar en la rueda de prensa: "Esta gracia que he querido hacer..."

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha dado este martes nuevas muestras de esa personalidad modesta y sincera que está encandilando a muchos españoles.

El experto ha sido preguntado por un periodista acerca del estudio genético de ’23andMe sobre COVID-19′, que apunta que las personas del grupo sanguíneo 0 tienen entre un 9% y un 18% menos de probabilidades de padecer el covid-19 en comparación con aquellas de otros grupos.

“Yo soy grupo cero y me infecté. Mucho más no les puedo decir sobre ese estudio porque no lo conozco”, ha respondido Simón con una sonrisa. Pocos minutos después, sin embargo, ha preferido aclarar esa contestación.

“Esta gracia, digamos, que he querido hacer al principio no es técnicamente sólida porque el que tengan menos probabilidad de infección las personas de un grupo sanguíneo u otro no implica que no se infecten, implica que se infecten menos”, ha explicado.

Finalmente, Simón ha admitido que no tienen todavía información “sólida” en la que poder basarse para valorar el estudio en cuestión.

Los datos obtenidos en 750.000 pacientes de ese estudio indican que el tipo de sangre 0 parece que protege frente al nuevo coronavirus, unos hallazgos que se mantienen cuando se ajustan por edad, sexo, índice de masa corporal, origen étnico y comorbilidades. Asimismo, los expertos no han encontrado tampoco diferencias entre los tipos de sangre 0 + y 0 -.

Por otra parte, y al comparar a los participantes que dieron positivo en un test de covid-19 con los que dieron negativo, los expertos identificaron una variante en el gen ABO asociada con un menor riesgo. Un hallazgo que respalda, al menos, dos estudios preimpresos publicados recientemente, uno de investigadores en China y el más reciente de investigadores en Italia y España, que analizan el papel del gen ABO en covid-19.