El monumental cabreo de los profesores en 'OT 2020': "Estáis para el arrastre"

Semana nueva, bronca nueva en OT 2020. Los triunfitos han tenido este miércoles el primer pase de micros de la semana —en el que enseñan a los profesores por primera vez cómo llevan sus temas— y la cosa ha ido regular.

Después de las actuaciones individuales y/o compartidas, todos juntos han cantado Besos, de El Canto del Loco, el tema con el que los 15 concursantes abrirán la gala tres. Y las valoraciones de los profesores no han podido ser peores.

Manu Guix, director musical de la Academia, ha criticado la falta de energía y de actitud en los concursantes. Un comentario compartido por Noemí Galera, directora del la Academia, y por el profesor de interpretación Iván Labanda.

“Hasta que no empezáis a cantar todos no dices ‘ah, están aquí, están cantando’. Hasta que no llegamos ahí está cada cual más blando”, ha afirmado Guix.

“No me lo explico, después de hablar de esto tantas veces como lo hemos hablado [...] por qué, por qué de repente os ponéis aquí como de cualquier manera...”, ha señalado Labanda.