El duro ataque de Jorge Javier a Carlos Lozano: "Yo a ti no te lo haría si presentaras un programa"

Reprimenda final para cerrar temporada.

Carlos, ¿me permites que te diga una cosa? Qué poco generoso eres. Sabiendo el respeto que te tengo como presentador y como compañero, que en el último debate lo intentes dinamitar de esta manera... No me gusta que se hable por lo bajo con cosas que no aportan absolutamente nada, porque estamos a punto de irnos de vacaciones y me parece que ya hemos llegado a un punto... Yo a ti no te lo haría si tú presentaras un programa. Esa es la diferencia. Cuando te pregunte, pero por lo bajo... eso está muy feo. Y no está a tu altura, sinceramente, no te permitas caer en esas cosa porque no te van.