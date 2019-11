La bronca del príncipe Guillermo y Kate Middleton a un presentador de la BBC

Karwai Tang via Getty Images

Karwai Tang via Getty Images Los duques de Cambridge en el London Palladium el 18 de noviembre de 2019 en Londres.

Greg James, un popular presentador de BBC Radio 1, ha hecho pública la reprimenda que le echaron los duques de Cambridge por un comentario que hizo sobre su hija, Charlotte, de 4 años.

En septiembre, al ver la imagen de la niña en su primer día de colegio, comentó en antena: ”¿Quién demonios le da la mano a su profesora en el primer día de clase?”.

Unas semanas después, como recoge la edición británica de ¡Hola!, fue invitado al Palacio de Kensington junto a los adolescentes finalistas de un premio de la emisora, donde el príncipe Guillermo y Kate Middleton aprovecharon para darle un tirón de orejas.

“Me dijeron ’Estábamos escuchándote la mañana del primer día de Charlotte y queremos hablar contigo acerca de lo del apretón de manos”, contó.

“Yo pensé ’¡Oh, Dios mío, no! Me escucharon decir que el colegio era tan pijo que tenían que estrecharle la mano a la maestra cada día”. Tras verse en apuros, el locutor les dijo que en sus días no era así: “Si un profesor te sonreía ya era mucho”.