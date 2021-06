Broncano cuenta la reacción de Froilán cuando le ofrecieron ir de invitado a 'La Resistencia'

Dj Nano ya le avisó de que con la pandemia, como se han suspendido los eventos multitudinarios, hacía tiempo que no lo ve. “Es el que debería ser nuestro rey”, afirmó Broncano para dar pistas de quien se trataba.

Una vez conocido de quién se trataba, el invitado contó rápidamente que es “un chico genial, muy majete”. “Es muy buen muchacho”; llegó a decir de Froilán.

Broncano, en ese momento, quiso contar una anécdota que tuvo con el hijo de la infanta Elena cuando un contacto intermedio de ambos le ofreció que fuera de invitado: “Una vez le dijeron si conocía el programa y contestó que sí. Le comentaron que viniese y él respondió que bien pero que no hiciera chistes que se calentaba muy rápido”.

“Yo fue como a ver, que igual se trae la escopeta”, bromeó el presentador.

Dj Nano ya describió para La Otra Crónica del diario El Mundo cómo era su relación con diversos integrantes de la Casa Real: “Con Froilán tengo amistad y, por tanto, también con su hermana. Los quiero muchísimo y me llevo muy bien con ellos”.

“Pero con la reina Letizia no somos amigos. Aunque, efectivamente, la conocí el año pasado, en un encuentro que hicieron con representantes de la cultura española. Fue ella quien me presentó al rey. Ella sabía muy bien quién era yo, pero lo que me dijeron después es que se prepara muy bien las recepciones y sabe muy bien quién viene y lo demás”, afirmó.